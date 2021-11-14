ارتفاع عدد قتلى انفجار شاحنة وقود في سيراليون إلى 144

محمد بن مسعود - الدمام - أظهرت بيانات وزارة الصحة في سيراليون، يوم السبت، ارتفاع عدد قتلى انفجار شاحنة وقود في العاصمة فريتاون يوم الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني من 115 إلى 144 قتيلا.
وانفجرت الشاحنة بعد حادث تصادم بإحدى ضواحي فريتاون.
وكان من بين الضحايا أشخاص هرعوا لجمع الوقود المتسرب من حطام الشاحنة، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
وقالت الوزارة إن 57 شخصا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى من بينهم 11 في حالة حرجة.
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