السعوديه احتفال الربيعة وآل الشيخ بزواج فيصل

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل فيصل عبدالله الربيعة بزواجه من ابنة فيصل محمد آل الشيخ، في إحدى قاعات الاحتفالات الكبرى بالرياض، وسط حضور عدد من الأعيان والمسؤولين والأقارب الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق في حياتهما القادمة.

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