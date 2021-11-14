«وكالة الطاقة»: الشتاء يواصل رفع أسعار الغاز

وقال «بيرول» في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية: «إذا لم تشهد أوروبا شتاء قارسا هذا العام، واتجهت روسيا لزيادة صادراتها، فإن الأسعار ربما تشهد انخفاضا نسبيا».
ومع ذلك توقع أن تظل الأسعار مرتفعة إذا لم يزدد حجم الغاز المتدفق نحو أوروبا وكان الشتاء قارسا.
وأعلنت الروسية «جازبروم» هذا الأسبوع بدء تنفيذ خطة تستهدف إرسال الغاز إلى خمسة مستودعات تخزين أوروبية في نوفمبر الجاري.
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