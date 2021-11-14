16حدثا ينتظرها متداولو سوق الأسهم الأسبوع الحالي

وفيما يختص بجلسات يوم غد (الاثنين) ستصرف أرباح نقدية لمساهمي شركة «سليمان الحبيب» بقيمة 0.7 ريال للسهم عن الربع الثالث، وبدء إدراج شركة «التعهدات الفنية»، ونهاية فترة تداول حقوق الأولوية لشركة «الخليج للتدريب»، مع بداية فترة تداول حقوق الأولوية في الأسهم الجديدة لشركة «ميدغلف للتأمين»، وعقد جمعية عمومية غير عادية لشركة «سدافكو»، إضافة إلى جمعية عمومية عادية لبنك الجزيرة، ورد فائض اكتتاب شركة النايفات.
وفي يوم (الثلاثاء) القادم ستنتهي فترة تداول حقوق الأولوية لشركة نسيج، مع عقد جمعية عمومية عادية لشركة العالمية، أما يوم الأربعاء القادم فستصرف أرباح نقدية لمساهمي شركة «جرير» بقيمة 2.05 ريال للسهم عن الربع الثالث، وسيشهد يوم الخميس صرف أرباح شركتي «اللجين القابضة» بقيمة ريال للسهم عن العام الحالي، وشركة الاتصالات بالقيمة ذاتها عن الربع الثالث، وانتهاء الاكتتاب في الأسهم الجديدة لشركة الخليج للتدريب.
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