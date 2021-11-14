اخبار الرياضه السعوديه الصقور يستعدون لمواجهة «محاربي النجمة الذهبية»

محمد بن مسعود - الدمام - أجرى المنتخب الوطني أمس (السبت) حصة تدريبية مغلقة عند السادسة والنصف مساءً على «استاد هانق داي» في مدينة هانوي عاصمة فيتنام، استعداداً لخوض الأخضر مواجهته أمام منتخب فيتنام مساء بعد غد (الثلاثاء) على استاد «ماي دينه»، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ميدانياً، أجرى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية على «استاد هانق داي»، تحت إشراف المدير الفني «إيرفي رينارد» الذي قسم اللاعبين على مجموعتين؛ الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية؛ حيث خصص لهم تمارين استرجاعية متنوعة، فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير والاستحواذ قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.

على صعيد متصل، اكتفى حارس المرمى «فواز القرني» بتمارين خاصة بالنادي الصحي برفقة الجهاز الطبي. ووصلت بعثة المنتخب الوطني السعودي مساء أمس الأول (الجمعة) إلى مدينة «هانوي» عاصمة فيتنام، وكان في استقبال البعثة لدى وصولها مطار «نبي باي» الدولي القائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية لدى فيتنام ويبار البصير، ورئيس المراسم سلمان بن سالم.

من جانبه، قدم مدير المنتخب الوطني حسين الصادق، شكره وتقديره لسفارة المملكة العربية السعودية لدى فيتنام على حسن الاستقبال والتسهيلات التي لقيتها البعثة منذ وصولها. وكانت بعثة المنتخب الوطني غادرت مدينة «سيدني» الأسترالية ظهر الجمعة بعد أن خاض الأخضر مباراته ضد أستراليا يوم الخميس الماضي، التي انتهت بالتعادل، وسط إعجاب وإشادة كبيرة في الشارع الرياضي إزاء أداء لاعبي الأخضر.

من جهة أخرى، يجري المنتخب الوطني اليوم الأحد، حصة تدريبية مغلقة عند السادسة والنصف مساءً على «استاد هانق داي».