استشاري: المملكة من أوائل الدول في نسبة الإصابة بداء السكري

الرياض - محمد عبدالله - قال د. سعد الزهراني استشاري غدد وسكري إن المملكة تعد من أوائل الدول في نسبة الإصابة بداء السكري، محذرا من خطورة تجاهل هذا المرض.

وأوضح الزهراني لـ"الإخبارية"، إنه من المهم جدا الاهتمام بالفحص الدوري خاصة لمن تجاوز سن الـ35 عاما للوقاية من داء السكري.

وأشار إلى أن حوالي 40% من الأشخاص لا يعلمون أنهم مصابون، ومن المهم جدا رعاية المرضى المصابين بهذا المرض للوقاية من مضاعفات السكري.

وحذر استشاري التغذية د. عبدالعزيز العثمان، من خطورة السمنة وارتفاع ضغط الدم على الصحة، لاسيما الإصابة بمرض السكري، مشيرًا إلى أن زيادة الوزن في منطقة الخصر والبطن معرض للإصابة بمرض السكري بنسبة 80٪".

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