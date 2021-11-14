عاجل | تصحيح آلي للحد من تداول الأوراق في الامتحانات

وضعت إدارات التعليم تنسيقا للاختبارات الفصل الدراسي الأول في المدارس الثانوية والمتوسطة عند عودتهم هذا الأسبوع للاختبارات التحريرية بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا

ونهجت بعض الإدارات اتباع التصحيح الآلي كخيار أمثل لتقليل تداول أوراق الأسئلة والإجابات بين الطلاب ومنسوبي التعليم وحصرها بين الطلاب والمشرف والمصحح الآلي والابتعاد عن الأسئلة المقالية التي تتطلب تصحيحا يدويا وتناولا أكثر للأوراق، في حين مكن تنظيم وزارة التعليم الجديد بإقرار 3 فصول دراسية للمدارس إمكانية توزيع المواد في الامتحانات النهائية على عدد من الأيام وترك فترة راحة بينها بسبب أعدادها القليلة.

اتباع الاحترازات

وأبلغت إدارات المدارس نهاية الأسبوع طلابها باتباع الاحترازات ولبس الكمامة والحرص على إحضار الأدوات الخاصة عند الامتحان والحضور على المنصة لاختبار المواد الشفهية في حين تكون المواد التي تصادف يوما واحدا من دون فترة راحة، حيث يفضل أن يختبر الطلاب مباشرة لضمان عدم تجمع الطلاب عقب خروجهم من المدرسة بعد الانتهاء من الامتحان.

في المقابل توصلت وزارة التعليم إلى قرارات للوصول للصورة النهائية لاختبارات الفصل الدراسي الأول بعد العودة الحضورية عقب جائحة كورونا حيث كان الاشتراط الأساسي حصول الطالب على التحصين بجرعتين من اللقاح لمن أعمارهم 12 فأكثر حيث حرصت الوزارة على تنظيم أعمال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل بما يضمن سلامة الطلاب.

ويستعد طلاب وطالبات التعليم لخوض أول امتحان تحريري عقب الجائحة ولأول مرة يكون على نظام مجموعات ويبدأ بمنتصف الأسبوع إذ يكون أول اختبار تحريري، الأربعاء.

سلامة الطلاب

ووجهت وزارة التعليم أن تكون الاختبارات الشفوية ومواد التقويم المستمر عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية بداية من الأحد ولمدة 3 أيام، وتستبدل الاختبارات العملية بمشاريع أو بحوث أو تقارير، حيث تكون بداية الاختبارات لجميع المراحل الدراسية الأربعاء 12 ربيع الثاني 1443هـ، في حين تكون اختبار طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية عن بعد في الساعة الرابعة عصرا، بينما يكون الاختبار حضوريا بالمدرسة لمن استكملوا التحصين بجرعتين من أعمارهم 12 عاما فأكثر مع الأخذ بالاحترازات الصحية التي تضمن سلامة الطلبة بالاستفادة من كافة الفصول ومرافق المدرسة وتقسيم الطلبة لمجموعات في اليوم الواحد وفق تنظيم تضعه المدرسة بالجدول وتجري الاختبارات في جلسة واحدة لا تزيد على مادتين في اليوم الواحد، ويكون الاختبار عن بعد من خلال المنصات التعليمية لمن لم يتمكنوا من الحصول على اللقاح سواء لأسباب صحية موثقة أو لعدم إتمامهم لـ12 عاما، أما الطلبة الذين لم يستكملوا الجرعتين فيكون اختبارهم عن بعد من خلال المنصات التعليمية مع حسم درجة المواظبة، ويكون استخراج النتائج نهاية الخميس 20 ربيع الثاني.

إجراءات للاختبارات

اتباع الاحترازات

لبس الكمامة

الحرص على إحضار الأدوات الخاصة

الحضور على المنصة

لاختبار المواد الشفهية

يختبر الطلاب مباشرة

ضمان عدم تجمع الطلاب