شكرا لقرائتكم خبر عن .. ويلتقي نظيره الكويتي وأمين عام «التعاون الخليجي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بمقر إقامة سموه في المنامة، أمس، مع نظيره الكويتي الشيخ ثامر بن علي صباح السالم الصباح. وبحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين.

كما استقبل سموه، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د.نايف الحجرف. ونوه سموه بدور الأمانة العامة لمجلس التعاون في تعزيز مسيرة العمل الأمني المشترك بما يلبي تطلعات قادة دول المجلس.