شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق برنامج «دور عضو الهيئة في تحقيق الأمن الفكري» بالباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د. عبدالرحمن السند، برنامج «دور عضو الهيئة في تحقيق الأمن الفكري» «عن بعد» والذي ينفذه فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة.

وافتتح البرنامج بكلمة ضافية بين فيها فضل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والموقف الشرعي من خطر الفرق والأحزاب، متناولا بالشرح أصول أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة والاجتماع على ولاة الأمر، محذرا من الجماعات الإرهابية في هذ العصر كالإخوان المسلمين وتنظيم داعش، مع بيان صفات الفرقة الناجية المتبعة للكتاب والسنة.

وأشاد ببرنامج «دور عضو الهيئة في تعزيز الأمن الفكري»، حاثا منسوبي فرع الباحة على الاجتهاد في تحقيق أهداف ورؤية الرئاسة العامة في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.