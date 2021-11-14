شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات علاجية لـ 6270 مستفيدا بحجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية، خدماتها العلاجية لـ 6.270 مستفيدا خلال شهر أكتوبر 2021م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 2.669 مستفيدا، وعيادة الباطنية 1.559 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 433 مستفيدا، وقسم الجراحة والتضميد 367 مستفيدا، وعيادة المصابين بالأوبئة 1.152 مريضا، وقسم التوعية والتثقيف 1.937 مراجعا، وعيادة التغذية العلاجية 50 مستفيدا.

وفي مجال الخدمات المرافقة، استفاد من قسم الأشعة 630 مستفيدا، وقسم المختبر 2.420 مستفيدا، وصرفت الأدوية لـ 6.270 مريضا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 3.557 فردا، وقسم نقل الدم 23 مستفيدا، وقسم الإحالة الطبية 45 مستفيدا، وقسم التوليد 33 حالة، فيما جرى تنفيذ 10 نشاطات للتخلص من النفايات.