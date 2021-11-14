شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يطلع على نشاطات المركز الثقافي بكرواتيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ والوفد المرافق له، بزيارة للمركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الكرواتية زغرب، الذي جرى إنشاؤه عام 1980م وافتتح عام 1987م.

واستمع خلال الزيارة إلى شرح عن مراحل البناء والتأسيس للجامع الكبير بالمركز، الذي يعد أحد أهم المعالم الإسلامية بكرواتيا. واطلّع على نشاطات المركز العلمية والخيرية والثقافية والاجتماعية.

وتجول بالمدرسة الإسلامية الثانوية العلمية التابعة لوزارة التربية والتعليم في كرواتيا، وأكد خلال لقائه بالطلبة أهمية التحصيل العلمي والحرص على استثمار الوقت بما يعود عليهم بالفائدة.