شكرا لقرائتكم خبر عن 14284 مستفيدا بمكافحة الأمراض الوبائية في حيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 14.284 مستفيدا خلال شهر أكتوبر 2021م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وراجع قسم التسجيل والفرز 6.277 مستفيدا، وقسم الملاحظة 1.661 شخصا، وعيادة التنويم 69 حالة، فيما صُرفت الأدوية لـ 6.277 شخصا. وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم المصابين بالأوبئة 6.277 مريضا، وقسم الإحالة الطبية 33 مستفيدا، وقسم المختبر 1.023 مراجعا، وقسم التوعية والتثقيف 1.446 مستفيدا، فيما جرى تنفيذ 10 نشاطات للتخلص من النفايات.