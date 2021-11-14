شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام 18689 يمنيا بالخوخة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، خدماتها العلاجية لـ18.689 مستفيدا خلال شهر أكتوبر 2021م.

وراجع عيادة الباطنية 6.710 أفراد، وقسم الطوارئ 2.706 مراجعين، كما قدمت العيادة الوبائية خدماتها لـ 1.107 مستفيدين، وعيادة الأطفال 2.619 فردا، وعيادة التغذية العلاجية 507 أفراد ، وعيادة التحصين 106 أشخاص، فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية 1.414 مستفيدا، ولقسم علاج الإصابات 1.234 شخصا، والإحالة الطبية 15 مستفيدا، وقسم التوعية والتثقيف 2.271 فردا.

وفي مجال الخدمات المرافقة، أجري الفحص المخبري لـ13.171 مريضا، وراجع الصيدلية 11.809 مراجعين، ولقسم الرعاية الصحية 6.413 شخصا، فيما راجع قسم التنويم 37 مريضا، وقسم تخطيط القلب 6 مستفيدين، وقسم نقل الدم 80 شخصا، وقسم التوليد 149 مراجعا.