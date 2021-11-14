شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين الدورة التأسيسية في القانون الدولي الإنساني بالهلال الأحمر السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يدشن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني د. جلال العويسي، اليوم، برنامج الدورة التأسيسية للقانون الدولي الإنساني في القاعة الرئيسة بمقر الهيئة.

وسيشارك في تقديم الدورة - التي تستمر خمسة أيام - رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة الأردنية الهاشمية، الفريق مأمون بن محمد الخصاونة، وأستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود د. خالد الشنيبر، والمستشار باللجنة الدولية للصليب الأحمر د. معز الهذلي.