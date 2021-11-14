شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ «كيشيدا» لإعادة انتخابه رئيسا لوزراء اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى فوميو كيشيدا، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للوزراء في اليابان.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى فوميو كيشيدا، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للوزراء في اليابان.

وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة له، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.