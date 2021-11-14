شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة علمية لرفع الوعي باضطراب النمو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم مركز اضطرابات النمو والسلوك بمستشفى الولادة والأطفال التابع لتجمع محافظة الأحساء الصحي، ندوة علمية لرفع الوعي بالاضطراب والطرق السليمة للتعامل معه ومع من يعانون منه وذلك بالتعاون مع كلية التربية بجامعة الملك فيصل ومركز الشرق الأوسط للرعاية النهارية.

ومن جانب آخر، نظم مستشفى الولادة والأطفال فعالية يوم السكر العالمي للأطفال لعام ٢٠٢١م تحت شعار «وصول أسهل لرعاية أفضل للسكري» وتضمن عدة أركان توعوية حول مرض السكري وأنواعه وعلاجه ومضاعفاته وكيفية الوقاية منه.

ودشن مؤخرا مستشفى العمران العام حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية والتي تستهدف كافة منسوبي المستشفى والمستفيدين من خدماته. فيما نظم مستشفى الملك فهد بالهفوف فعالية الجودة وبانوراما المشاريع والمنجزات تحت شعار «الجودة استدامة وتحسين مستمر» برعاية الرئيس التنفيذي للتجمع د. خالد الملا، وشهدت الفعالية تكريم فرق العمل المتميزة وتتويج سفراء الجودة والتميز خلال العام.