شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف.. تسريع وتيرة العمل بجزيرة الأسماك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، سير أعمال تنفيذ جزيرة الأسماك في الواجهة البحرية بالقطيف، لمتابعة وبحث ومعالجة أي عوائق تحول دون سرعة تنفيذها، مؤكدا أهمية أنسنة كافة المواقع.

وشدد على ضرورة تسريع وتيرة العمل في إنجاز جزيرة الأسماك المركزية الجديدة التي من المقرر افتتاحها الشهر المقبل. وأشار إلى ضرورة تحقيق بيئة متميزة للسكان من نواحي الراحة والجاذبية والصحة والبيئة بمعناها الشامل، والارتقاء بجودة الحياة.

وأشار، خلال جولته التفقدية بالجزيرة، إلى ضرورة الجودة في جميع الأعمال، سواء السفلتة والأرصفة أو غيرها من الأعمال الإنشائية الأخرى، خاصة أن المشروع من المشاريع الاستثمارية الكبيرة والمميزة في المحافظة.

وأضاف أن وتيرة الأعمال سجلت زيادة كبيرة من خلال تشغيل الآليات لرصف الطرق والأرصفة، بالإضافة لاستكمال أسقف المباني، مؤكدا أن البلدية تتابع عملية إنجاز الأعمال لافتتاحها في الوقت المحدد.

يذكر أن السوق يقع على مساحة 120 ألف متر مربع، ويعد أحد معالم محافظة القطيف إضافة إلى كونه وجهة اقتصادية وسياحية مستقبلية، وسيسهم في توفير سوق تجاري متكامل الخدمات والمرافق لعرض الخضار والفواكه واللحوم والدواجن والعصائر الطبيعية ومحلات تجارية ”مطعم وسوق مركزي“ ومقاهٍ، ومكاتب للبلدية، بالإضافة إلى مواقف كافية لسيارات الباعة والمرتادين.