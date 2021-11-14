شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة د. سليمان الحبيب تنظم المؤتمر الدولي لأمراض القلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجري مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية استعداداتها لإطلاق المؤتمر الدولي لأمراض القلب، خلال الفترة «9 - 10» من ديسمبر 2012م، ويقدم فيه «30» متحدثا من الخبراء المحليين والعالميين، «24» محاضرة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كساعات تدريب بواقع «11» ساعة.

ذكر ذلك الأستاذ الدكتور عوض العمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية، الذي أضاف قائلا: إن هذا المؤتمر ينظم حضوريا في مستشفى د. سليمان الحبيب بالسويدي - قاعة د. محمد بسام الحواري، ويناقش أحدث ما وصل إليه العلم في تشخيص وعلاج القصور القلبي، واضطرابات ضربات القلب، بالإضافة إلى عرض أحدث التقنيات في علاج أمراض القلب الشائعة، ودور الأشعة في تشخيصها، ويسعى المؤتمر إلى تحديث المعرفة ونقلها عبر نخبة من الخبراء المشاركين إلى الكوادر الصحية المتخصصة في أمراض القلب من أطباء، وممرضين، وصيادلة، وأكاديميين.

وتوقع أ. د. العمري أن تتجاوز فوائد المؤتمر نطاق الحضور وتمتد إلى القطاع الصحي بشكل عام، بالنظر إلى أنه يتيح فرصة سانحة لتبادل الأفكار والخبرات والرؤى، حول آخر المستجدات والأبحاث في طب أمراض القلب، فضلا عن أهمية الموضوعات التي سيناقشها، عبر خبرات عالمية ومحلية من الوزن الثقيل والتأثير الكبير في التخصص.

من جانبه توقع د. وليد الحبيب رئيس اللجنة العلمية الخاصة بالمؤتمر أن يتجاوز عدد المسجلين «1000» من الأطباء والممارسين الصحيين، وهو الأمر الذي بالتأكيد سيسهم في شمولية وتحسين جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية.

ودعا د. وليد كافة الممارسين الصحيين المعنيين الراغبين في المشاركة لحضور المحاضرات وورش العمل للتسجيل عبر الرابط:

Arabic: https://hmg.com/ar/MedicalProfessionals/CME/Pages/CardConf.aspx؟itemid=17

English: https://hmg.com/en/MedicalProfessionals/CME/Pages/CardConf.aspx؟itemid=17