شكرا لقرائتكم خبر عن ممشى كورنيش الخبر يدخل الخدمة خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية الخبر العمل بوتيرة متسارعة بممشى الكورنيش «Corniche Walk» بطول يقارب 1000م وعرض 8 أمتار، وذلك ضمن خطط البلدية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز معايير جودة الحياة والارتقاء بالصحة العامة، ومن المقرر الانتهاء منه خلال الأيام القادمة.

من جانب آخر، رصدت البلدية مؤخرا 30 مبنى تحت الإنشاء مخالفا في العزيزية ضمن الجولات الرقابية على المباني والمنشآت تحت الإنشاء والحد من مخالفات البناء، والخروج ببيئة عمرانية صحية.

وكانت البلدية قد أطلقت العمل لتهيئة 21 شارعا في مختلف أحياء الخبر استعدادا لزراعتها وتشجيرها ضمن مبادرة «الخبر خضراء»، التي تسعى من خلالها إلى مضاعفة عدد الأشجار في الخبر بزراعة ما يزيد على 5000 شجرة لتعزيز جودة الحياة، وأنسنة المدينة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المحافظة.