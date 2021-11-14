شكرا لقرائتكم خبر عن 18 ألف زهرة تزين شوارع الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية شرق الدمام، أعمال زراعة 122 شجرة منوعة من النيم والأكاسيا واللبخ، و18500 زهرة من البتونيا الهيبرد والخاتمية، وذلك خلال أسبوع بهدف تحسين المشهد الحضري ورفع مستوى جودة الحياة.

وكثفت البلدية جولاتها الرقابية على قاعات الأفراح والمناسبات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. فيما واصلت مؤخرا أعمال معالجة مظاهر التشوه البصري عبر مسح 12000 م2 من الساحات والأراضي الفضاء في حي الفردوس، ورفع أكثر من 590 م3 من الأنقاض من حي النزهة والمزروعية، وذلك خلال أسبوع ضمن أعمال برنامج تحسين المشهد البصري تعزيزا لجودة الحياة في المنطقة.