شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أمطار جدة مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنتهي، مساء اليوم، الحالة المطرية التي تتراوح شدتها ما بين متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح متوسطة في محافظة جدة وسواحل منطقة مكة المكرمة وطريق الليث. وقال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ ”الخليج 365” إن الحالة المطرية بالمحافظة، التي بلغت ذروتها، بالأجزاء الجنوبية وسواحل منطقة مكة المكرمة في الشعيبة وطريق الليث، مستمرة حتى مساء اليوم الأحد.

وباشرت الجهات المعنية في المحافظة متابعة تطورات الحالة الجوية، من خلال انتشار فرق الدفاع المدني، ودوريات المرور بالطرق الرئيسية لضمان عدم تعطل الحركة، إضافة إلى انتشار آليات الأمانة لشفط تجمعات المياه.

ورفعت هيئة الهلال الأحمر بجدة الجاهزية في كل المراكز الإسعافية، بعد ورود تنبيه متقدم عن توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة ومنها جدة.

وأعدت هيئة الهلال الأحمر بالمحافظة خطة متكاملة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تتمثل في تجهيز الفرق الإسعافية الميدانية، وفرق الإسناد، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الأوضاع أولا بأول.