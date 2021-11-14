شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ملتقى حوارات المملكة لتعزيز التسامح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق غدا الإثنين، فعاليات ملتقى حوارات المملكة الرابع، بعنوان «دور الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع في تعزيز التسامح»، والتي ينظمها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بمشاركة عدد من العلماء والمسؤولين والمختصين، بمقر المركز في الرياض.

ويفتتح الملتقى بجلسة تتحدث عن البعد الديني والاجتماعي والثقافي لمفهوم التسامح وتقبل الآخر، فيما تتناول الجلسة الثانية دور الإعلام في تعزيز منظومة القيم الإنسانية، وتحمل الجلسة الثالثة عنوان « دور التعليم في تعزيز القيم الإنسانية وحماية النسيج المجتمعي».

ويتناول الملتقى عدة محاور، منها: دور الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في نشر التسامح، وتعزيز مفهوم الحوار والتعايش مع الآخر، ويستعرض المحور الثالث التسامح في المنظمات العالمية والمواثيق الدولية، ويسلط المحور الرابع الضوء على جهود المملكة في مجال نشر ثقافة الحوار والتسامح، في حين يستعرض المحور الخامس بعض التجارب العالمية والمقاربات بين الشعوب لنشر التسامح.

ويأتي تنظيم اللقاء استمرارا للأعمال والأنشطة والفعاليات التي ينفذها المركز، وبيان أهمية التسامح ودوره في تعزيز التعايش وإيجاد مساحات مشتركة أكثر رحابة بين فئات المجتمع، لما له من أثر بالغ في بناء السلم الاجتماعي مـن خلال التأكيد على أهمية احترام الاختلاف والتنوع بين أبناء المجتمع.