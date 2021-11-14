محمد بن مسعود - الدمام - هجوم واسع على ”ميناء عسكري” ومعارك عنيفة بين القوات المشتركة والحوثيين بالحديدة

شنت قوات الحوثي الانقلابية، الساعات الماضية، هجوما واسعا على القوات المشتركة للسيطرة على ميناء الحيمة العسكري بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).

وقالت مصادر عسكرية وميدانية، إن قوات الحوثي شنت هجوما واسعا على منطقة “الحيمة” والتي تضم ميناء “الحيمة العسكري”، بمديرية الخوخة التي تتمركز فيها القوات المشتركة.

قد يهمك ايضاً

وتشهد أطراف مديرية الخوخة، في هذه الأثناء، معارك عنيفة بين الالوية التهامية والعمالقة وبين قوات الحوثي المدعومة ايرانيا بعد هجوم شنته القواتت للسيطرة على ميناء الحيمة العسكري.

وأسفرت المواجهات التي شهدتها منطقة الحيمة، الساعات الماضية، عن مقتل 7 من القوات المشتركة أحدهم العقيد هيثم بري، أركان اللواء الرابع مقاومة وطنية (منتسبي اللواء من ابناء تهامة)، وجرح آخرين، ومقتل وإصابة عدد من مقاتلي قوات الحوثي الانقلابية.

‏يشار إلى أن “ميناء الحيمة العسكري”، قد تعرض للقصف الصاروخي وبالطيران المسير (مفخخ) من قوات الحوثي، خلف خسائر، وتم عقب ذلك إخلاء الميناء.

وتتمركز قوات من الألوية التهامية، ومن المقاومة الوطنية والعمالقة، في هذه الأثناء، بمديرية الخوخة، فيما أعادت بعض الألوية من العمالقة تمركزها في مديرية ‎المخا غربي تعز.