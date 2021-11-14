محمد بن مسعود - الدمام - وزير يمني سابق يعلن تعرض القوات الحكومية لطعنة غادرة

قال وزير سابق في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، إن القوات الحكومية تعرضت لطعنة غادرة، مشيرًا بذلك إلى انسحاب القوات من محافظة الحديدة.

وفي تغريدة عبر تويتر، كتب الدكتور عبدالله لملس وزير التربية والتعليم السابق: “الانسحاب من الحديدة .. طعنة في الظهر وانتقام، وأترك لكم تفسير ذلك”.

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وانسحبت القوات المشتركة، خلال الـ 48 ساعة الماضية،من ثلاث مديريات بالحديدة، فيما سارعت مليشيا الحوثي للسيطرة عليها.

وكانت قوات المقاومة الوطنية وحراس الجمهورية التي يقودها العميد طارق صالح، قد انسحبت من عدة مواقع في الحديدة، بناء على تفاهمات قادها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، بهدف إقامة منطقة خضراء لا تخضع لسيطرة الجانبين، جنوبي الحديدة.