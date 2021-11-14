محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : فاجعة كبيرة تهز مدينة مارب بعد إعلان مقتل قيادات عسكرية في قوات الشرعية.. اسماء + تفاصيل

قتل عددا من قادة قوات الشرعية في المواجهات بالقرب من مدينة مارب. وقالت مصادر محلية ان قيادات عسكرية قتلت بالجبهة الشرقية جنوب مأرب وهم: قد يهمك ايضاً 1. القيادي علي ابن خرصان ابن حفرين العبيدي 2.زبن الله ابن عبدربه ابن حفرين العبيدي 3.محمد ابن صالح ابن حفرين العبيدي 4. عوض ابن حمد سيلان العبيدي 5.المهندس عبدالحميد غلاب منصور معصار قتل بجبهة ذنة جنوب مارب.

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