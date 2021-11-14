محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : غارة جوية على تعزيزات لجماعة الحوثيين في اب

شنت مقاتلات التحالف العربي قبل قليل غارة جوية على تعزيزات لجماعة الحوثيين في اب . وقال مصدر خاص لكريتر سكاي ان تعزيزات لجماعة الحوثيين في مفرق العدين تعرضت لغارة جوية. قد يهمك ايضاً وذالك عندما كانت متوجه نحو حيس لدحر قوات الشرعية منها.

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