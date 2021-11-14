محمد بن مسعود - الدمام - ضرب زلزال قوي، ليل السبت/الأحد، ضواحي مدينة جويم بمحافظة فارس جنوب إيران. الزلزال الذي ضرب على عمق 7 كيلومترات وقع عند خط طول 56.06 ودائرة عرض 28.27. © AFP 2021 / Pouria Pakizeh/ISNA وقع الزلزال وفقا لمركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، في الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش (الثانية عشرة و22 دقيقة و18 ثانية بعد منتصف ليلة السبت-الأحد بالتوقيت المحلي)، وفقا لوكالة إرنا للأنباء. وأكد المركز أن الزلزال وقع على بعد 8 كم من مدينة جويم و20 كم من مدينة بناروية، و26 كم من مدينة شهر بير و211 كم من مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب إيران. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار محتملة جراء الزلزال. يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك.

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال قوي يضرب جنوب إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.