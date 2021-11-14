بالفيديو.. استشاري يوضح أسهل طريقة لمعرفة هل الشخص يعاني من السمنة أم لا

الرياض - محمد عبدالله - كشف عبدالله البراك استشاري جراحة السمنة، طريقة معرفة هل الشخص يعاني من مشاكل السمنة أم لا.

وقال البراك، في تصريحات لبرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية": "إن كتلة الجسم عبارة عن معادلة تربط الطول بالوزن، يعني لو واحد وزنه مائة وطوله 190 سم، فهذا طبيعي ولا يعتبر يعاني من السمنة، ولكن لو الوزن مائة والطول 160 سم لهذا شخص يعاني من مشكلة السمنة.

وأكد البراك أهمية مراقبة كتلة الجسم والوزن لتفادي مخاطر السمنة، والتي قد تتسبب في العديد من الأمراض، كما نصح بتناول الطعام الصحي الغني بالألياف.

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