من شدّة حب أم لابنها متعاطي المخدرات.. نصحته بـ«أغرب» نصيحة

الرياض - محمد عبدالله - قرر مروج مخدرات معاقبة متعاطٍ، على طريقته الخاصة بعد أن رفض دفع ثمن المواد المخدرة التي قُدِمت إليه.

تعود التفاصل إلى تورط «فهد» في بيع المواد المخدرة لأحد المتعاطين حيث اعتاد البيع إليه مقابل الحصول المال، وفي إحدى المرات لم يدفع ذلك الشخص المتعاطي المال إليه واعدا بالدفع لاحقّا، وفق قناة السعودية.

يقول المهتم، وعدني ذلك الشخص بالدفع في وقت لاحق من دون أن يفي بذلك على الرغم من التأكيد عليه، وبعد تأجيله الدفع يوماً تلو آخر، لجأت إلى تهديده بـ«معاملة أخرى» في حالة عدم الدفع.

وتابع، طلب أخي إحضار ذلك الشخص وبالفعل أجبرناه على ركوب سيارة معنا ووضعناه في البيت وهددناه بالمزيد في حال عدم إحضاره المال وأمهلناه يومين لذلك.

وأكمل «فهد» تبين لنا أن ذلك الشخص أبلغ عنا، وبعد ذلك طرق باب منزلنا أحد زملائه، واصطحبنا معه بسيارة زاعما أنه سيحل المشكلة، وبمجرد الخروج بنا من الحارة تبين أن كمينا محكما قد اُعد لنا، وتم القبض عليها، وإحالتنا من الأدلة الجنائية ولاحقا إلى النيابة العامة، متابعا: أودعنا في السجن العام وشعرت كما لو كنت في غيبوبة.

وواصل: حاول أهلى الوقوف معي قدر استطاعتهم، وعدت ذات مرة إلى البيت وانا بحالة تعاط، والتقتني أمي وبدأت تناقشني وكنت أظن نفسي طبيعيا، بينما كل الدلائل على وجهي وثقل لساني كانت تؤكد أنني بحالة غير طبيعية إلى أن نمت.

وتابع: ناقشتني أمي في اليوم التالي، وكنت أصر على أنني بحالة طبيعية إلى أن أبلغتني أمي بأنها صورتني على الجوال وقت عودتي للمنزل بحالة تعاط، واستقر رأي أمي على أن أتعاطي في البيت.

وأردف: لم أنفذ النصائح ولم يكن لدي وعي أن اتفاعل معها، وطالما عشنا بأساليب انتحار وغيبوبة وكنا نقطع إشارات المرور بسرعة بسبب وهم المخدرات.

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