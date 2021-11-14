وزير الخارجية يطالب الطبقة السياسية في لبنان بتحرير البلاد من حزب الله

الرياض - محمد عبدالله - أبدى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أمله في تغير طروف لبنان بما يسمح بعودة إيجابية.

وجدد الوزير، خلال لقائه على قناة «فرانس 24»، التأكيد على عدم وجود أزمة مع بيروت، بينما هناك «أزمة في لبنان»، حيث استشراء الفساد السياسي والاقتصادي.

وأشار الأمير فيصل إلى «أن حزب الله يبذل قصاري جهده؛ لعرقلة التحقيق بشأن مرفأ بيروت مستخدما القوة العسكرية لفرض إرادته على شعب لبنان» حاثا الطبقة السياسية اللبنانية على «تحرير البلاد من هيمنة حزب الله».

وواصل: أن حسن نصر الله اعترف سابقا بتلقيه دعماً من إيران وهذا مقلق بالنسبة لنا، وسبب عدم رؤيتنا لتواجد سفيرنا في بيروت حالياً؛ هو الوضع السياسي هناك.

وحول الشأن الإيراني قال وزير الخارجية، إن طهران سرعت أنشطتها النووية وهذه القضية لا يمكن ان تبرر سلمية البرنامج النووي الايراني لأن مستوى تخصيب اليورانيوم الذي تقوم به إيران أعلى بكثير مما هو ضروري لبرنامج نووي سلمي».

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