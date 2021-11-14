شكرا لقرائتكم خبر عن 120 متطوعا يرفعون 500 كيلو نفايات من «نصف القمر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت فعالية «شواطئنا جميلة» التي نفذها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلًا بمركز أبحاث الثروة السمكية بمحافظة القطيف، أمس ما يقارب نصف طن من النفايات والمخلفات البشرية من على شاطئ نصف القمر ومن تحت الماء.

تنوع بيولوجي

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية عامر المطيري، أن الحملة شهدت توعية المشاركين بالآثار الضارة الناتجة عن الأنشطة البشرية وإلقاء المخلفات بالبيئة البحرية، والعمل على التقليل والحد من استخدام استهلاك المواد البلاستيكية، والحفاظ على الحياة البحرية والتنوع البيولوجي واستدامته للأجيال القادمة.

جنسيات مختلفة

وأضاف المطيري أن المشاركين بلغوا أكثر من 120 غواصا ومتطوعا، تنوعت جنسياتهم من مختلف الدول مثل: كندا وبريطانيا وفرنسا وايرلندا ومصر والجزائر وسوريا والأردن والبحرين ومختلف مناطق ومدن المملكة ومن مختلف الأعمار، وهم ذوو كفاءة عالية من حيث الخبرة والاحترافية في إزالة النفايات من الشواطئ وقيعان البحار، لافتا إلى مشاركة غواص بعمر 10 سنوات.

حيوانات أليفة

وأكد المطيري أن هناك الكثير من الطرق التي يمكن اتباعها للمحافظة على نظافة الشاطئ، ومنها: جمع القمامة أثناء الإجازة في مكان مخصص، واستبدال الأدوات البلاستيكية بأخرى قابلة لإعادة الاستخدام، والمساهمة مع فريق في تنظيف الشاطئ، وتنظيف مخلفات الحيوانات الأليفة.

قيم إيجابية

من جانبه، أكد مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف م. وليد خالد الشويرد، أن ثقافة حماية البيئة والمحافظة عليها يجب أن تكون ضمن سلوك الحياة اليومي، والحفاظ على الثروة الطبيعية التي تتمتع به شواطئ المنطقة الشرقية، وزرع القيم الإيجابية والتخلص من النفايات على امتداد الشواطئ وفق الأسس والمعايير التي تضمن تحقيق الاستدامة البيئية وفق رؤية الوطن 2030 الطموحة.