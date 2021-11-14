إسرائيل تجري مناورات عسكرية استعدادا لأي سيناريوهات مستقبلية 

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، البدء في إجراء مناورات عسكرية للاستعداد لأي سيناريوهات مستقبلية، غدا الأحد.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة على صفحته الرسمية على “تويتر”، أكد من خلالها بدء مناورة عسكرية، غدا الأحد، وتنتهي يوم الأربعاء المقبل، في منطقة إيلات ووادي عربة.

ويفترض أن يتم استدعاء قوات الاحتياط خلال تلك المناورة العسكرية، مشيرا إلى أنه ستكون هناك حركة نشطة للطائرات والمركبات وقوات الأمن الإسرائيلية، لافتا إلى أنه سيسمع دوي انفجارات في المنطقة المفترض إجراء المناورات بالقرب منها.

ويأتي التدريب العسكري كجزء من الخطة المطروحة مسبقا للعام الجاري 2021، والذي يهدف إلى العمل على تحسين جاهزية الجيش الإسرائيلي، وتطبيق سيناريوهات مفاجئة، فضلا عن محاولة تطبيق الدروس المستفادة من العمليات العسكرية السابقة.

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