محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات ‏‎46,910,412‎‏ حالة والوفيات ‏‎759,867‎‏ شخصًا ‏سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ‏‎ 126,958 ‎‏ إصابة ‏‏‏جديدة، ‏‏‏و‎ 1,846 ‎‏‎‏وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏ ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم أمس، فقد ‏‏وصل عدد ‏‏‏‏‏‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎46,910,412‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎759,867‎‏.‏ 14 نوفمبر 2021 – 9 ربيع الآخر 1443 12:46 AM إجمالي الإصابات ‏‎46,910,412‎‏ حالة والوفيات ‏‎759,867‎‏ شخصًا الولايات المتحدة تسجِّل ‏‎ 126,958‎‏إصابة جديدة و‏‎‏‏‎1,846‎‏‎‏ وفاة بكورونا الولايات المتحدة تسجِّل ‏‎ 126,958‎‏إصابة جديدة و‏‎‏‏‎1,846‎‏‎‏ وفاة بكورونا ‏سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ‏‎ 126,958 ‎‏ إصابة ‏‏‏جديدة، ‏‏‏و‎ 1,846 ‎‏‎‏وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏ ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم أمس، فقد ‏‏وصل عدد ‏‏‏‏‏‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎46,910,412‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎759,867‎‏.‏ الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة تسجِّل ‏‎ 126,958‎‏إصابة جديدة و‏‎‏‏‎1,846‎‏‎‏ وفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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