سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 126,958 إصابة جديدة، و 1,846 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم أمس، فقد وصل عدد الإصابات إلى 46,910,412، فيما بلغ عدد الوفيات 759,867.
14 نوفمبر 2021 – 9 ربيع الآخر 1443 12:46 AM
إجمالي الإصابات 46,910,412 حالة والوفيات 759,867 شخصًاالولايات المتحدة تسجِّل 126,958إصابة جديدة و1,846 وفاة بكورونا
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 126,958 إصابة جديدة، و 1,846 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم أمس، فقد وصل عدد الإصابات إلى 46,910,412، فيما بلغ عدد الوفيات 759,867.
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