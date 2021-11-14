راضٍ عما قدمه الحالة.. وهدفنا التقدم للمراكز الأمامية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الحالة عارف العسمي رضاه لما قدمه فريقه في الربع الأول من الموسم الكروي، خصوصا مع المستويات الجيدة والمقنعة التي قدمها، لافتا إلى تطور وارتفاع المستوى من مباراة إلى أخرى على رغم بعض الصعوبات وحالات النقص التي عانى منها في بعض المباريات.

وقال العسمي أن فريقه يتطلع لتحقيق الأفضل في الفترة القادمة، وأنه قادر على مقارعة جميع الفرق الموجودة في دوري ناصر بن حمد الممتاز، ونوّه مدرب الحالة أن الهدف الأول لفريقه هذا الموسم التواجد وضمان مكانه بين فرق دوري الأضواء، وأضاف «هدفنا الأول ضمان مقعد الفريق في الدوري ومن ثم التفكير أن يكون بين فرق المقدمة والمراكز الأولى، والفريق يملك الكثير ليقدمه في قادم المباريات».

وأوضح العسمي أن إدارة النادي دعمت الفريق بكل ما تملك وبقوة في سبيل ظهور الفريق بصورة مميزة، وأنها ستواصل الدعم والاهتمام في الفترة القادمة، وبشأن إمكانية تدعيم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية قال العسمي «الفريق يسير بطريقة صحيحة لغاية الآن، ونملك فرصة في التعاقدات وإضافة ما نحتاجه في الفترة الثانية من التسجيل التي ستكون في يناير القادم».

وواصل العسمي حديثه بتأكيد أن الفريق حاليا يملك 3 لاعبين محترفين وهم السوري إسراء عامر، الافغاني، البرازيلي جيفرسون، وأن فرصة التعاقد وإضافة لاعبين آخرين موجودة، إلا أنه أوضح أن ذلك يعتمد على العديد من الجوانب الأخرى، مشددا أن ذلك يعتمد على حالة التقييم الفني والإداري قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأكد العسمي أن المحترف البرازيلي جيفرسون موجود حاليا مع الفريق بعد وصول عرض له من أحد الأندية الفيتنامية، مؤكدا أنه يتدرب ومتواجد وإمكانية خروجه أو بقاءه موجودة وهذا يعتمد على قرار الإدارة التي لديها القرار النهائي ومخولة لاتخاذه بما يناسب ويحفظ حقوق النادي.