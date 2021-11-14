اليوم انطلاق منافسات بطولة كأس الاتحاد لكرة السلة

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق اليوم (الاحد) منافسات مسابقة كأس الاتحاد البحريني لكرة السلة للموسم الرياضي (2021/‏2022)، والتي ينظمها اتحاد السلة، خلال فترة توقف دوري زين لفئة الرجال، تحضيرا لفترة إعداد المنتخب الوطني الأول للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2023 ودورة الالعاب الخليجية بدولة الكويت.

وستكون الانطلاقة لمنافسات المسابقة عبر الجولة الاولى ضمن الدور التمهيدي، والتي ستقام مبارياتها على مدار ثلاثة أيام، اذ يفتتح في المجموعة الاولى فريقا الاتحاد والحالة عند الساعة 7:00 مساء، وغدا ضمن ذات المجموعة ايضا يلتقي المحرق مع البحرين عند الساعة 5:30، بينما لحساب المجموعة الثانية يلاعب المنامة مدينة عيسى عند الساعة 7:30، على ان تختتم منافسات ذات الجولة يوم (الثلاثاء) النجمة مع سترة والنويدرات مع سماهيج لحساب المجموعة الثانية.

وكان فريق النجمة هو بطل النسخة الاخيرة للموسم الرياضي الماضي (2020/‏2021)، بعدما تغلب في المباراة النهائية على المنامة «الوصيف» بنتيجة (66-48).

وستُلعب مباريات الدور التمهيدي للمسابقة بطريقة الدوري من دور واحد ويتأهل الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للدور الرباعي، إذ يلعب صاحب المركز الأول من المجموعة الأولى مع صاحب المركز الثاني من المجموعة الثانية، ويلعب صاحب المركز الأول في المجموعة الثانية مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى، وستكون مباريات الأدوار النهائية بطريقة اخراج المغلوب من مباراة واحدة، وسيتأهل الفريقان الفائزان في الدور قبل النهائي للمباراة النهائية، ويسمح للأندية بمشاركة اللاعب الأجنبي في هذه المسابقة، مع عدم مشاركة لاعبي منتخبنا الوطني.

وتمثل مسابقة كأس الاتحاد فرصة لمواصلة الفرق تحضيراتها بصورة، وفتح المجال للاعبي الصف الثاني وفئة الشباب وتجهيزهم للمشاركة في المباريات التي تأتي ايضا فرصة ممزوجة بين التدريبات اليومية خلال فترة توقف دوري زين.