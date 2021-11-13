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وزير الداخلية يبحث تعزيز التعاون الأمني مع نظيره الكويتي

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الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، الشيخ ثامر بن علي صباح السالم الصباح وزير الداخلية بدولة الكويت، وذلك بمقر إقامة سموه في المنامة.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء، الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية، وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية الكويتية.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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