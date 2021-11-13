شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، وذلك بمقر إقامة سموه في المنامة.

ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال، بدور الأمانة العامة لمجلس التعاون لتعزيز مسيرة العمل الأمني المشترك بما يلبي تطلعات قادة دول المجلس.

كما جرى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.