قائد مركبة يتسبب في تلطخ ملابس حارس أمن بالطين.. والأخير يوجه رسالة مؤثرة (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:
تداول مغردون، مقطع فيديو يوثّق تسبب قائد مركبة في تلطخ ملابس حارس أمن بالماء والطين.
وقال حارس الأمن في المقطع في رسالة لقائد المركبات: “يا ناس خافوا الله فينا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء”.
وكان مدير إدارة الطوارئ والإنذار المبكر في المركز الوطني للأرصاد، عبد الرحمن الزهراني، قد كشف عن تأثر منطقة مكة المكرمة خاصة جدة بالحالة المطرية التي تشهدها أجزاء من المملكة.
وأوضح الزهراني في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أن الحالة المطرية سوف تبدأ في التوسع اعتبارًا من الغد، لتشمل المناطق الداخلية بتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.
ونوه إلى أن تلك الحالة المطرية ستمتد إلى مناطق الجوف وحائل والحدود الشمالية.
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