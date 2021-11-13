عبدالعزيز خوجة: تعرضت لثلاث محاولات اغتيال خلال عملي الدبلوماسي في لبنان

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:
قال سفير المملكة الأسبق لدى لبنان، الدكتور عبدالعزيز خوجة، إنه تعرض لعدة محاولات اغتيال خلال عمله ببيروت.
وأضاف خلال لقاء على قناة “العربية”، أنه لا يستطيع اتهام جهة محددة بالوقوف وراء هذه المحاولات التي تعرض لها.
ونوه إلى أن الأوضاع الحالية في لبنان خرجت عن زمام السيطرة، مشيرًا إلى أن حزب الله أصبح يسيطر على الأوضاع.
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