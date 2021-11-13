وزير الداخلية يبحث مع نظيره الكويتي سبل تعزيز مسارات التعاون  

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – واس:
استقبل معالي الشيخ ثامر بن علي صباح السالم الصباح وزير الداخلية بدولة الكويت، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، بمقر إقامة سموه في المنامة.
و بحث الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء، الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية، وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية الكويتية.
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