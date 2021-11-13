محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لمشهور “سناب شات”، منصور الرقيبة.
جاء ذلك بعد استدعائه من قبل شرطة القصيم وإحالته إلى النيابة العامة بسبب قصة مفبركة نشرها بهدف الترويج لحسابه.
وادعى الرقيبة في مقطع الفيديو أنه خلال تواجده في الاستراحة بشهر رمضان أخبره عامله اليمني أن أحد الضيوف جاء إليه، واتضح أنه زميله ولكن التواصل انقطع بينهما منذ أكثر من تسعة سنوات.
وأوضح “مشهور سناب” أنه عندما خرج لزميله أخرج جواله ووجد تسجيل مقطع له مشيرا إلى أنه الكلام الذي يحتويه يقال بالمجالس الخاصة، وطلب منه 500 ألف ريال أو ينشر مقطعه في “تويتر”.
وكانت قد استدعت الجهات الأمنية في القصيم “الرقيبة” بعد نشره المقطع حول تعرضه لجريمة ابتزاز مقابل مبلغ مالي، وأقر بأن الحادث مفتعل للترويج لحسابه، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إحالته للنيابة.. قصة الابتزاز المفبركة لمشهور سناب “منصور الرقيبة” (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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