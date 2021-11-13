يوسف الشاهد ينفي هروبه ويتوعد "مرتزقة فيسبوك"

محمد بن مسعود - الدمام - نفى رئيس الوزراء التونسي الأسبق يوسف الشاهد ما تردد عن هروبه من البلاد، متوعدا من أطلق عليهم “مرتزقة فيسبوك” باللجوء إلى القضاء.

وكتب الشاهد، رئيس حزب “تحيا تونس، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” مهاجما من قالوا إنه هرب من البلاد، وقال: “تعود نفس الجوقة لتتخبط في الكذب والافتراءات حولي وحول عائلتي. نفس الروايات الكاذبة هاو هرب، هاو حرق..”.

وأضاف: “1- الذي يهرب لا يمر عبر المطار ويطبع جواز السفر من الأمن. 2-الذي يمنع من السفر هو القانون وليس الفايس بوك والإشاعات والقضايا الوهمية. 3-الناس اللي تخلص في العصابات الالكترونية، في عملية تصفية حسابات سياسية أصبحت مفضوحة”.

وتابع: “هذا لن يمكنها من التغطية على فسادها وعلى القضايا الكبري”.

وقال الشاهد ساخرا من منتقديه: “أخيرا المرة القادمة لما أسافر، سأقوم بإعلان وإشهار مسبق واستشارة مرتزقة الفايس بوك والحصول علي رضاها… نلتقي قريبا والقضاء بيننا”.