اخبار الخليج – وزير الخارجية يقوم بزيارة جناح البحرين وجناح الإمارات في إكسبو 2020-دبي

محمد بن مسعود - الدمام - قام سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، اليوم، بزيارة جناح مملكة البحرين المشارك في إكسبو 2020 – دبي تحت عنوان « الكثافة تنسج الفرص «.

وقام سعادة وزير الخارجية بجولة في أرجاء الجناح واطلع على ما احتواه من معروضات تمثل التراث الحضاري لمملكة البحرين بعراقته وأصالته المعروفة، وتنوعه الذي يعكس تعددية الحضارات والثقافات التي تعاقبت على المملكة، واستمع من المشرفين على الجناح إلى شرح حول البرامج والفعاليات المصاحبة وإيجاز حول الصناعات والحرف التقليدية التراثية، والتي تلقى اهتمام وإعجاب الزوار من كافة أقطار العالم.

وقد أعرب سعادة وزير الخارجية عن سعادته بما لمسه من تميز في جناح مملكة البحرين في إكسبو 2020 – دبي، مشيدًا بالتصميم المعماري المتميز لمبنى الجناح ومرافقه، منوهًا بالجهود المخلصة الملموسة التي بذلتها هيئة البحرين للثقافة والآثار من أجل إثراء مشاركة مملكة البحرين في إكسبو 2020 – دبي، وتحقيق التميز في الإنشاء والتصميم والعرض، مشيدًا بمشاركة مجموعة من المتطوعين الشباب في تنظيم الجناح مما يعبر عن حرصهم على الإسهام في خدمة بلدهم بكل تفاني وإخلاص.

كما قام سعادة وزير الخارجية بزيارة لجناح دولة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو 2020 – دبي، حيث قام بجولة في أرجاء الجناح، واستمع من المسؤولين عن الجناح إلى شرح حول محتويات الجناح وتصميمه التراثي، والتي تعكس ماضي الإمارات وحاضرها والمستقبل الذي تتطلع إليه.

وعبر سعادة وزير الخارجية عن إعجابه وتقديره لما تضمنه جناح دولة الإمارات العربية المتحدة وما اشتمل عليه من معروضات عكست الماضي العريق وجهود الدولة لمواكبة العصر والتطلع إلى المستقبل، كما أعرب سعادته بهذه المناسبة عن تقديره للقيادة الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة على الجهود الكبيرة التي بذلت على كافة المستويات لتنظيم إكسبو 2020 – دبي بهذا المستوى الحضاري الرفيع من التجهيز والإعداد والتنظيم، مشيدًا بما توليه قيادة الإمارات من حرص واهتمام برفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى الدولي من خلال إستضافة أهم الفعاليات العالمية في مختلف المجالات، متمنيًا لدولة الإمارات وقيادتها وشعبها الكريم المزيد من الرفعة والتقدم والازدهار.