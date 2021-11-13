- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - أكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم السبت، تحضيراته لمواجهة نظيره الاتفاق “وديًا”، غدًا الأحد ، على أرض ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر.
وتنوع تدريب الأصفر ما بين جوانب لياقية متنوعة، واللعب من لمسة واحدة، ومناورة على منتصف الملعب.
ويواصل النصر تحضيراته لمواجهة الرائد، السبت المقبل، لحساب الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يحل الاتفاق ضيفًا على الحزم في الجولة ذاتها.
كما يلتقي الاتفاق بنظيره النصر في دور الـ 16 من مسابقة كأس الملك في ديسمبر المقبل.
النصر الاتفاق
13 نوفمبر 2021 – 8 ربيع الآخر 1443 11:18 PMقبل موقعة الكأس.. النصر يلتقي الاتفاق غدًا
أكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم السبت، تحضيراته لمواجهة نظيره الاتفاق “وديًا”، غدًا الأحد ، على أرض ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر.
وتنوع تدريب الأصفر ما بين جوانب لياقية متنوعة، واللعب من لمسة واحدة، ومناورة على منتصف الملعب.
ويواصل النصر تحضيراته لمواجهة الرائد، السبت المقبل، لحساب الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يحل الاتفاق ضيفًا على الحزم في الجولة ذاتها.
كما يلتقي الاتفاق بنظيره النصر في دور الـ 16 من مسابقة كأس الملك في ديسمبر المقبل.
الكلمات المفتاحية
كانت هذه تفاصيل خبر قبل موقعة الكأس.. النصر يلتقي الاتفاق غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.