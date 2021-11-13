«الصحة» و«الموارد البشرية» تكشفان الأحد عن مستجدات كورونا والتدابير الوقائية داخل مقار العمل

الرياض - محمد عبدالله - تكشف وزارتا الصحة والموارد البشرية، الأحد، عن آخر مستجدات فيروس كورونا «كوفيد -19»، والتدابير الوقائية داخل مقار العمل.

يأتي ذلك خلال مؤتمر صحفي، للمتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد خالد العبد العالي، والمتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد عبد الله آل حماد.

ويتناول العبد العالي، خلال المؤتمر الذي يعقد تمام الساعة 3:35 عصرًا، الأوضاع العالمية بشأن فيروس كورونا والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاحات، وأبرز الإحصائيات، فضلًا عن الرد على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا.

من جانبه يتناول، «آل حماد»، تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقرات العمل في منشآت القطاع الخاص، والتحصين في كل من القطاعين العام والخاص.

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