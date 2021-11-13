مالك مزارع: الاستثمار بالتمور يدر عوائد ربحية عالية.. وبعض الدول تنتج الأدوية منها

الرياض - محمد عبدالله - أكد المواطن أحمد خواجة مالك مزارع تمور بالمدينة المنورة أن الاستثمار في التمور له عوائد ربحية عالية ويدر أرباحًا عالية على المستثمرين والمزارعين.

وأضاف خواجة لـ"الإخبارية"، أن عددًا من الدول التي صدرنا لها التمور بدأت باستخدامها لإنتاج بعض أنواع الأدوية، لاسيما في فترة جائحة كورونا.

وقال إن رؤية المملكة 2030 تستهدف دعم المزارعين ودعم مزارع التمور وتصديرها والارتقاء بجودة المحصول خاصة أن المملكة من أهم وأشهر الدول المنتجة لأجود أنواع التمور.

وأضاف أن الأيدي العاملة الوطنية في هذا المجال قليلة جدًّا، خاصة مع صعوبة صعود النخيل، وبالتالي يصعب على البعض خاصة الفتاة، ولكن عمليات التغليف لديهم مهارة في هذا المجال.

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