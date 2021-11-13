بالفيديو.. مسؤول يكشف تفاصيل إجراءات عقد الزواج إلكترونيًا ودور المأذون

الرياض - محمد عبدالله - شرح مساعد المشرف العام لشؤون التوثيق بوزارة العدل المهندس إبراهيم المحطب تفاصيل إجراءات عقد الزواج إلكترونيا ودور المأذون.

وقال المحطب، خلال لقائه ببرنامج «ياهلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، إن الخدمة تقدم بخطوات ميسرة تكون كالتالي:

ــ يقوم المستفيد برفع الطلب وتحديد مأذون له عن طريق المنصة

ــ يتم تحديد الزوجة والشهود وترسل لهم رسائل

ــ تقديم البيانات الأساسية للمستفيدين.

ــ إكمال النموذج التوثيقي بالكامل.

ــ تقديم الطلب.

ــ يقوم فريق مختص بوزارة العدل بالتحقق من استيفاء الشروط والمتطلبات النظامية في مدة لا تتجاوز يومين كحد أقصى.

ــ تتم المصادقة على العقد من قبل جميع الأطراف من خلال رمز التحقق المرسل عبر خدمة أبشر.

ــ يتم إصدار الوثيقة بعد تواصل المستفيد مع المأذون بعد التأكد من سلامة الإجراء.

ــ العلم بأن الأطراف ذوي العلاقة هم: «الزوج، الزوجة، ولي الزوجة، شاهدان).

دور المأذون:

ــ لا يمكن إتمام الزواج «عن بعد» من قبل المأذون لأنه ملتزم بالتحقق من عدة أمور «التأكد من موافقة المرأة شفهيا، التحقق من أهلية جميع أطراف الأعقد حضوريا في مجلس العقد.

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