سعودي يبتكر اختراعًا لتحديد مخالفي الاحترازات ورصد درجة حراراتهم

الرياض - محمد عبدالله - تمكن المواطن الباحث فارس المالكي من ابتكار خوارزمية ذكية توضع على طائرات الدرونز لتحديد الأشخاص المخالفين للإجراءات الاحترازية ورصد درجة حرارتهم.

وأوضح المالكي، لـ"الإخبارية"، أن الهدف من المشروع كان في المقام الأول لأسباب أمنية، مشيرًا إلى أن الدرونز مزود بكاميرات حرارية متقدمة، وحساسات للتعرف على درجات الحرارة للأشخاص في الأماكن المفتوحة.

وأضاف فارس المالكي أن هذه الخوارزمية الذكية تستطيع تحديد أماكن مخالفي الإجراءات الاحترازية، وإرسال بياناته للجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم للحد من انتشار كورونا.

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