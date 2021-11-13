مخترع سعودي يطور أنظمة الكاميرا الشمسية لتتلاءم مع أجواء المملكة

الرياض - محمد عبدالله - تمكن الشاب السعودي فاضل العوي من تطوير اختراع لأنظمة الكاميرا الشمسية لتتلاءم مع الأجواء المناخية وارتفاع الحرارة بالمملكة.

وقال فاضل لبرنامج "يا هلا"، إنه في بداية صنع المنتج عام 2018 واجه تحديات كبيرة، حيث وجد أن المنتج بعد محاولات تصديره لم يتواءم مع المناخ في العديد من الدول كالصين وروسيا.

وأضاف فاض العوي: «في عام 2021 كانت الانطلاقة حتى صارت معظم المناطق في المملكة ودول الخليج وحتى الشركات الصينية بدأت يتواصلون معنا للحصول على المنتج ومعرفة آلية وطريقة عمل الجهاز الذي تم تصنيع بأيادٍ سعودية خالصة».

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