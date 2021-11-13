بينهم مشعل النار في سيارة مواطن وآخر حرق 100 خلية نحل.. 23 متهما في قبضة الأمن العام

الرياض - محمد عبدالله - أعلن الأمن العام القبض على 23 متهما بعدد من الجرائم المتنوعة، بينهم مواطنون ومقيمون.

وقال الأمن العام – عبر تويتر – إنه تم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية ألحق الضررَ بمزرعة لتربية النحل لأحد المواطنين بإحراق 100 خلية نتيجة خلاف بينهما.

كما تم القبض على 4 مخالفين لنظام أم الحدود من الجنسية اليمنية اربتكبوا حوادث سطو على محال تجارية بكسر أبوابها الخارجية وسرقتها.

وشملت القائمة، مواطن قام بإتلاف مركبة آخر بإشعال النار فيها لخلاف بينهما، فضلا عن 3 مواطنين ارتكبوا جرائم سطو وسرقة 12 مركبة استخدموها في تنفيذ جرائم سرقة أغنام وسلب المارة.

وتم القبض على مواطن ارتكب حوادث جنائية تمثلت في سرقة الكيابل والأسلاك الكهربائية من أحد المقططات وبيعها إلى مقيم من الجنسية البنجلاديشية.

وألقى القبض على مقيم وأخر ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بحوزتهما 23469 ريالا، وقد جهزا موقعا لإيواء مخالفين لنظام أمن الحدود وضبط في الموقع 10 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

كما تم القبض على مواطن نقل مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

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